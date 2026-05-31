Κρήτη: Παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία

Ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το αντικείμενο ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο και είναι ακίνδυνο για τους πολίτες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου πριν από μερικές ημέρες.

Η όψη του παραπέμπει σε μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα και σύμφωνα με το ΕΡΤnews «πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο».

Τόσο το Λιμενικό όσο και η Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ στο σημείο κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο του στρατού για να απομακρύνει το αντικείμενο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews