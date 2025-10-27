Κρήτη: Όσα προηγήθηκαν της εν ψυχρώ δολοφονίας, σύμφωνα με την κόρη του θύματος

Ο 22χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας στην Κρήτη και συγκεκριμένα, στο χωριό Έλος, στην Κίσσαμο Χανίων, παραδόθηκε στις αρχές, την επομένη του αιματηρού επεισοδίου.

Το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος τον 52χρονο ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να χάσει τη ζωή του.

Η κόρη του 52χρονου περιέγραψε τι συνέβη στο γλέντι και αναφέρθηκε σε επεισόδια που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στην οικογένειά της και την οικογένεια του νεαρού που δολοφόνησε τον πατέρα της.

Όπως είπε: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι, είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν διαλύσει όλα. Ο μπαμπάς μου τότε είχε φύγει, είχε πάει σε άλλο τραπέζι. Φέτος ήταν σπίτι με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο, του λένε “έλα από το μαγαζί να σου πούμε κάτι”. Πήγαν μαζί, πήραν κάτι βότκες και μετά ήρθε ένας Γιώργος και του λέει “έλα λίγο να σου πω”. Πήγαν πιο δίπλα, κουβέντιαζαν και ξαφνικά ήρθε κάποιος και του έριξε δύο μπαλωθιές. Αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε έγινε φασαρία. Πέρσι, τέτοια μέρα, είχε ξαναγίνει περιστατικό. Ο αδελφός του είχε έρθει στο σπίτι και είχε σπάσει την πόρτα με έναν άλλο».

Στην περιγραφή της, η κόρη του θύματος της δολοφονίας στο Έλος Χανίων, τόνισε, ότι μετά από το συμβάν που σημειώθηκε στο σπίτι, ο πατέρας της «είδε τα δύο παιδιά στα Χανιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου πήγε και στον σκότωσε».

Κρήτη: Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου δράστη

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για διαφωνία που κρατά χρόνια. Ο δικηγόρος του 22χρονου, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στο Mega:

«Ο νεαρός φέρεται να είχε δεχθεί κατά καιρούς απειλές και είχαν σημειωθεί κι άλλα επεισόδια, με αποκορύφωμα το τελευταίο. Σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν στο περιστατικό, ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, δεν ξέρω αν τον χτύπησε, αλλά σίγουρα τον έβρισε – του έβρισε τη μητέρα. Πήγε να κάνει κίνηση, κάτι να πάρει, και προφανώς ο 22χρονος θεώρησε ότι θα έβγαζε όπλο. Δυστυχώς, τότε έγινε το τραγικό περιστατικό. Αυτά γνωρίζω από ανθρώπους που ήταν εκεί, όχι από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, με τον οποίο δεν έχω ακόμη έρθει σε επαφή».

Ερωτηθείς αν πρόκειται για υπόθεση βεντέτας, ο κ. Λύτρας σχολίασε: «Μην γελιόμαστε, στην Κρήτη υπάρχουν ακόμη βεντέτες. Η εμπειρία μου από την Κρήτη – έχω πολλές υποθέσεις εκεί – δείχνει ότι δεν σταματούν. Είναι υποκριτικό να λέμε πως δεν υπάρχουν πια βεντέτες».