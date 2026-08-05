Κρήτη: Ολλανδή τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) στα Μάλια της Κρήτης, όπου μία 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν μισθώσει σκάφος αναψυχής και είχαν βγει στη θάλασσα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η 42χρονη βρέθηκε στο νερό, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έπεσε από το σκάφος ή αν είχε βουτήξει για κολύμπι.

Η φίλη της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έπεσε στη θάλασσα για να τη βοηθήσει, ενώ τα τρία παιδιά, ηλικίας περίπου 4, 5 και 15 ετών, παρέμειναν στο σκάφος και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, προσελκύοντας την προσοχή επιβαινόντων σε παραπλέοντα σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η φίλη της την κρατούσε στην επιφάνεια του νερού. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η γυναίκα δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει εάν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια.

Λιμενικές πηγές επισημαίνουν ότι για τη μίσθωση σκαφών με κινητήρα έως 30 ίππους δεν απαιτείται άδεια χειριστή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα διαδεδομένη την ενοικίασή τους από τουρίστες για σύντομες θαλάσσιες εκδρομές.

Η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.