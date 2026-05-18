Κρήτη: Οικογενειακή ομάδα με δομή μαφίας δρούσε στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του «ελληνικού FBI» με σκοπό την πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες στα Βορίζια της Κρήτης.

Οι φερόμενοι εμπλεκόμενοι οικειοποιούνταν τα ξένα χωράφια, τα δήλωναν ως δικά τους και εισέπρατταν οικογενειακώς τεράστια ποσά από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, διαπράττοντας συστηματική απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνολικά έξι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη ενώπιον των δικαστικών Αρχών με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οικογενειακή υπόθεση η εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια

Θείος και δύο ανίψια, που οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον του εισαγγελέα, φέρονται να είναι τα τρία κεντρικά μέλη της οικογενειακής «μαφίας», που με ξυλοδαρμούς, απειλές, εμπρησμούς και εκτεταμένες φθορές, άρπαζαν τις ξένες περιουσίες για να εισπράξουν κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ακόμα τρεις συλλήψεις στο Αμάρι Ρεθύμνου, οι οποίες αφορούν το κακουργηματικό αδίκημα της ζωοκλοπής. Από τους τρεις συλληφθέντες οι δύο είναι γυναίκες, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ σχετίζονται με την οικογένεια των φερόμενων εκβιαστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ