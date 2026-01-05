Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρός 34χρονος μετά από έκρηξη λέβητα στο σπίτι του στην Ανώπολη

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον διάδρομο του σπιτιού - Φωτογραφίες από το σημείο

The LiFO team
Φωτ. από το σημείο της έκρηξης στο σπίτι του 34χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης / EUROKINISSI

Τραγωδία με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σπίτι στο χωριό Ανώπολη Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί σημειώθηκε έκρηξη σε λέβητα σε σπίτι που διέμενε ένας 34χρονος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η αδελφή του άνδρα ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές, καθώς τον αναζητούσε για ώρες και τον βρήκε σε αυτήν την κατάσταση όταν μετέβη στο σπίτι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντόπισαν μέσα στο σπίτι και πιο συγκεκριμένα στον διάδρομο, τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας παραλήφθηκε χωρίς εγκαύματα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας ήταν διαζευγμένος πατέρας δύο παιδιών και ζούσε μόνος του, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις.

Φωτ. από το σημείο της έκρηξης στο σπίτι του 34χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης / EUROKINISSI
Φωτ. από το σημείο της έκρηξης στο σπίτι του 34χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης / EUROKINISSI
Φωτ. από το σημείο της έκρηξης στο σπίτι του 34χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης / EUROKINISSI

