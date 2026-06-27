Κρήτη: Νεκρή γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Έφυγε από τη ζωή η γυναίκα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά το πρωί του Σαββάτου (27/6) από αυτοπυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.

Η γυναίκα στην Κρήτη, μετά τον σοβαρό τραυματισμό, διακομίσθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά την προσπάθεια των γιατρών, έφυγε από τη ζωή. Όπως έγινε γνωστό έφερε εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο και σοβαρές κακώσεις από τον πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τα, μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για διακοπές, βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

Κρήτη: Πώς έγινε το δυστύχημα με τη νεκρή γυναίκα

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα, αρχικά υπέστη σοβαρό τραύμα στον λαιμό, ενώ κατά τη διακομιδή της από το ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση της.

Η οικογένεια της είχε ενημερωθεί άμεσα για το συμβάν και αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της. Δυστυχώς, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της γυναίκας, διέψευσε τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η 40χρονη έδρασε εσκεμμένα.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.

Με πληροφορίες από neakriti.gr