Κρήτη: Νέες κατηγορίες για τη μητέρα της 3χρονης και τον σύντροφό της

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ συνεχίζει να νοσηλεύεται η 3χρονη από τα Χανιά, στην Κρήτη, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα, εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του.

Οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι έτοιμες να διευρύνουν τη δικογραφία σε βάρος τη μητέρα της 3χρονης και τον σύντροφο της μητέρας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο δίωξης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της στην Κρήτη, φέρονται πλέον να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ αναμένονται εντάλματα σύλληψης και η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

Κρήτη: Γιατί διώκονται 25χρονη και 27χρονος σχετικά με την υπόθεση της 3χρονης

Οι ίδιες, πάντα, πληροφορίες τονίζουν πως η 25χρονη στην Κρήτη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο και για ψευδή κατάθεση, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις αστυνομικές αρχές μετά τη σύλληψή της. Έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι.

Ο 27χρονος σύντροφός της οδηγήθηκε επίσης στο Αυτόφωρο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας στην Κρήτη, ηλικίας από έξι μηνών έως οκτώ ετών. Παράλληλα, αναμένεται εξέταση DNA στα παιδιά, στη μητέρα και στον 27χρονο, ώστε να εξακριβωθεί αν είναι ο βιολογικός πατέρας τους.

Τα άλλα τρία παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων υπό τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Όπως έγινε γνωστό, γιατροί, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και ψυχολογική υποστήριξη στα ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η οικογένεια ζούσε σε αποθήκη δίπλα σε θερμοκήπιο στο Ακρωτήρι Χανίων, ενώ τα παιδιά φέρονται να έμεναν συχνά μόνα τους τις πρωινές ώρες, όσο η μητέρα εργαζόταν σε ταβέρνα της περιοχής.

Κρήτη: Τι είπε για την 3χρονη η Δημογλίδου

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κακοποιημένο, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί η πλήρης εικόνα της υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, neakriti.gr