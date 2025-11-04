Κρήτη: Μαθητής φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτριά του

Καταγγελία σε βάρος ενός συμμαθητή της, ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά απειλώντας την ότι θα την «κακοποιήσει και θα τη δολοφονήσει», υπέβαλε σήμερα μία ανήλικη μαθήτρια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη γνωστοποίηση της καταγγελίας, συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης προσπάθησε να επιτεθεί στον καταγγελλόμενο μαθητή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Γονείς μαθητών του ίδιου σχολείου στην Κρήτη αναφέρουν ότι έχουν επαναλάβει τα παράπονά τους προς τη διεύθυνση για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή, ο οποίος φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές, λεκτικά ή σωματικά, σε συμμαθητές του.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά προβληματικής συμπεριφοράς, τα οποία -σύμφωνα με γονείς- έχουν καταγγελθεί και στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από creta24.gr