Κρήτη: Μαθητές έφτιαξαν και πυροδότησαν στο σχολείο εκρηκτικό μηχανισμό με οδηγίες από το TikTok

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν μαθητές πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μαθητές βρήκαν οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού μέσω βίντεο στο TikTok. Έτσι, χρησιμοποίησαν υλικά όπως κροτίδες, γκαζάκια και οινόπνευμα.

Στη συνέχεια, όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, πυροδότησαν τον μηχανισμό στο προαύλιο του σχολείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, ένας από τους μαθητές, τραυματίστηκε στην πλάτη.

Στη συνέχεια, οι μαθητές είπαν στην αστυνομία ότι το έκαναν «για πλάκα» και από περιέργεια, θεωρώντας εύκολη την κατασκευή.