Κρήτη: Κλειστό την Τετάρτη το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καύσωνα

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Ειδικότερα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, αναφέρει ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου.

Οι εν λόγω θερμοκρασίες, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες του αύριο και από τις δύο εισόδους του.

Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 οC, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι,το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ