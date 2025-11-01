Ελλάδα

Κρήτη: Κλειστά σχολεία μετά τους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο - Ποια δεν θα λειτουργήσουν

Τα σχολεία θα κλείσουν για δύο ημέρες, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο και μεθαύριο σε περιοχές της Κρήτης μετά το φονικό περιστατικό στο Ηράκλειο.

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

  • Νηπιαγωγείο Βοριζίων
  • Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
  • Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
  • Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως επισημαίνει το zarpanews.gr.

