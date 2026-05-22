Κρήτη: Το κατηγορητήριο για τις νέες εγκληματικές οργανώσεις - Τη Δευτέρα οι απολογίες

Στις 16 ανέρχονται οι συλλήψεις από τη νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, με τις ανακριτικές αρχές να ασκούν ποινική δίωξη σε βάρος των μελών τους για σειρά αδικημάτων.

Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων στην Κρήτη αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη, ενώ οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των ναρκωτικών θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Κρήτη: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων

Την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, όπως αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Γιώργος Κοκοσάλης και Νίκος Στειακάκης.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος, Γιώργος Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί τέσσερις εκ των κατηγορουμένων στην Κρήτη και από τις δύο φερόμενες οργανώσεις, αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως εγκληματικής οργάνωσης.

«Έχει χαρακτηριστεί ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατάχρηση αυτού του νομικού χαρακτηρισμού, προκειμένου να δικαιολογηθεί και το σύνολο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, οι εμπλεκόμενοι συνδέονται μεταξύ τους κυρίως με φιλικές και συγγενικές σχέσεις, ενώ έκανε λόγο για «προσωποπαγή χαρακτήρα» και για ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα δράσης, όπως αυτό περιγράφεται από τη διωκτική αρχή.

«Όλα αυτά θα τα δούμε τη Δευτέρα κατά τις απολογίες των κατηγορουμένων», πρόσθεσε για την υπόθεση στην Κρήτη.

Κρήτη: 61 οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι οι 16 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν λίγο πριν τη 01:00 το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 5 κιλά κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, μετρητά, κινητά τηλέφωνα, οχήματα και άλλα ευρήματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε επίσης υπόθεση φερόμενης απάτης με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορούμενους να φέρονται ότι δήλωναν ψευδή στοιχεία για αριθμό αιγοπροβάτων, ώστε να εξασφαλίζουν κρατικές ενισχύσεις.

Με πληροφορίες από neakriti.gr