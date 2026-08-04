Κρήτη: Καταγγελία ότι θανάτωσαν και έφαγαν κρι-κρι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς

Η Εισαγγελία Χανίων διέταξε τη διερεύνηση καταγγελίας σύμφωνα με την οποία ένας κρητικός αίγαγρος (κρι-κρι) θανατώθηκε μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς και στη συνέχεια ψήθηκε και καταναλώθηκε.

Σύμφωνα με κρητικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν μέσα στο φαράγγι.

Όπως αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, η οποία ερευνά εάν πράγματι άτομα που εργάζονταν στα συνεργεία αποκατάστασης ζημιών μέσα στο φαράγγι προχώρησαν στη θανάτωση ενός κρι-κρι και στη συνέχεια το έψησαν και το κατανάλωσαν.

Ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί προστατευόμενο είδος, ενώ η χρήση φωτιάς μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Επικαλούμενα επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, τα Χανιώτικα Νέα αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταγγελία ευσταθεί ή όχι.

Με πληροφορίες από Χανιώτικα Νέα