Κρήτη: Η επιχείρηση «ODIN» για τη σύλληψη του 37χρονου - Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με στοιχεία για την υπόθεση

Επίσημη ανακοίνωση με περισσότερα στοιχεία για τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Κρήτη: Η επιχείρηση «ODIN»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση για την σύλληψη του 37χρονου, που έγινε από κοινού από ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση είχε την ονομασία «ODIN», της σκανδιναβικής θεότητας που στη χριστιανική θρησκεία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο -περιοχή όπου και συνελήφθη ο άνδρας.

Μετά από 12ωρη ανάκριση ο 37χρονος ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, και πως είχε λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία για κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών.

Κρήτη: Τα άλλα δύο άτομα που συνδέονται με την υπόθεση

Μερικές ημέρες νωρίτερα, οι αρχές συνέλαβαν δύο Παλαιστίνιους στην Κύπρο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 37χρονος είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δυο, με τον οποίο φαίνεται πως είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία.

Ο 37χρονος παρακολουθούνταν στενά τις τελευταίες 15 ημέρες και κατόπιν σχετικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες, οι οποίες προορίζονταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Ο συλληφθείς φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, που πιθανόν να σχετίζεται με κρουαζιερόπλοιο.

Εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών αλλά χωρίς τις απαραίτητες πρώτες ύλες, εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια, στην Αθήνα.

Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 37χρονου

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

• κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

• αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

• εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ