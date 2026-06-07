Κρήτη: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου – Η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η επίθεση που φέρεται να ετοίμαζε

Επίθεση με εκρηκτικά εξετάζεται να σχεδίαζε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Παλαιστίνη κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών».

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν συνεργούς εάν υπάρχουν, καθώς και τον πιθανό στόχο.

Κρήτη: Η σύλληψη του 37χρονου

Ο 37χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση «αστραπή» της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τις οποίες παρουσίασε το ΕΡΤnews, μεταφέρουν ότι ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο και είχε λάβει άσυλο.

Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης αλλά διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα, το οποίο μετά από έρευνα, απεδείχθη ότι το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο.

Φέρεται να είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ εξετάζεται και η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις δύο άλλων Παλαιστινίων στην Κύπρο για παρόμοια αδικήματα που έχουν να κάνουν με τρομοκρατικές ενέργειες.

Κρήτη: Πώς συνδέεται ο 37χρονος με δύο συλλήψεις στην Κύπρο

Οι δύο με καταγωγή από την Παλαιστίνη φέρονται να ήταν τα ηγετικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του o 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με τουλάχιστον τον έναν από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησαν, τόσο σε Κρήτη όσο και Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν: κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Στο διαμέρισμα στα Πατήσια, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ μεμονωμένα υλικά -τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια-, με σκοπό την κατασκευή βόμβας.

Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, όταν θα συγκέντρωναν όλα τα υλικά, οι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς να υπάρχει καθαρή εικόνα για το που.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός.

Κρήτη: Στο «μικροσκόπιο» ο πιθανός στόχος

Βασικό ερώτημα παραμένει ο στόχος. Πληροφορίες αναφέρονται σε ένα ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες.

Στην αστυνομία, ωστόσο, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται ως ενδεχόμενο.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί και το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews