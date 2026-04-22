Κρήτη: Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη φέρεται να δολοφονήθηκε - Εξετάζεται εάν ο δράστης ήταν ο πρώην σύντροφός της

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που αγνοούνταν από την Κυριακή στην Κρήτη, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Απριλίου νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και του Alpha, όλα δείχνουν πως πρόκειται για δολοφονία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο δράστης να είναι ο πρώην σύντροφός της.

Ρεπορτάζ του Alpha, το οποίο παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, αναφέρει ότι η 43χρονη «έχει δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι από 9άρι πιστόλι μέσα στο αυτοκίνητό της. Ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, σκεπασμένη με το μπουφάν της».

Σύμφωνα με το ERTnews, ο 39χρονος πυροβόλησε τη 43χρονη σχεδόν αμέσως μόλις συναντήθηκαν. Οι δυο τους φέρεται να είχαν δώσει ραντεβού σε σημείο κοντά στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 39χρονος «την έκρυψε σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, καθώς γνώριζε καλά την περιοχή, αφού το χωριό της οικογένειάς του είναι η Αγία Βαρβάρα».

Κρήτη: Οι κινήσεις του 39χρονου μετά τη δολοφονία

Από τις πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, οι αρχές εκτιμούν ότι λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης φέρεται «να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα αίματα και τα χτυπήματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία», προσθέτει το ίδιο ρεπορτάζ. Τέλος, αναφέρεται ότι εγκληματική ενέργεια εκτιμάται πως έλαβε χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Alpha