Κρήτη: Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου που το βασάνισε μέχρι θανάτου

Ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε δικαστήριο της Κρήτης σε άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη συστηματική κακοποίηση αλόγου, η οποία οδήγησε τελικά στον θάνατό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και χρηματική ποινή περίπου 3.800 ευρώ. Παράλληλα, του έχει καταλογιστεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ για την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το άλογο, με το όνομα Άτλαντας, εντοπίστηκε πριν από πέντε χρόνια δεμένο με σχοινί και με τραυματισμένο πόδι που αιμορραγούσε.

Το ζώο δέχθηκε φροντίδα από εθελοντές και κτηνίατρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδίας τόνισε, ότι «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews