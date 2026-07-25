Κρήτη: Φωτιά τώρα στην Μπαδιά Ηρακλείου

Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Μπαδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Ακόμη στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.
Φωτιά στην Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδενδρα και καλλιέργειες. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ