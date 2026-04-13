Κρήτη: Φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο – Ζημιές σε 18 ΙΧ

Βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς

The LiFO team
Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στο Ηράκλειο Κρήτης / Facebook

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε από ένα σταθμευμένο όχημα μέσα στον χώρο της επιχείρησης, που βρίσκεται στον δρόμο Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος των Γουρνών.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κρήτη: Βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Η επιχείρηση πυρόσβεσης ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, αφού η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπέστησαν ζημιές 18 αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής να έχει αναλάβει την έρευνα.

