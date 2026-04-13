Κρήτη: Φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο – Ζημιές σε 18 ΙΧ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε από ένα σταθμευμένο όχημα μέσα στον χώρο της επιχείρησης, που βρίσκεται στον δρόμο Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος των Γουρνών.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κρήτη: Βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Η επιχείρηση πυρόσβεσης ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, αφού η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπέστησαν ζημιές 18 αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής να έχει αναλάβει την έρευνα.