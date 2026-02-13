Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στο Ηράκλειο

Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, με την κινητοποίηση των τοπικών αρχών να είναι άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, μετά το σοβαρό τροχαίο που, σύμφωνα με τοπικά μέσα, σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα παρασύρθηκε στην περιοχή μετά τον κόμβο του Γιόφυρου, προς την έξοδο για τον ΒΟΑΚ, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Cretalive. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 55-60 ετών, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία. Το creta24 αναφέρει, ότι «η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι» και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Με πληροφορίες από Cretalive, neakriti, creta24