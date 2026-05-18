Κρήτη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια - Συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρησμούς και απάτες με επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (18/5) επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου, με τις αρχές μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε έξι συλλήψεις.

Οι τρεις συλλήψεις στην Κρήτη αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα οι τρεις από τους έξι συνολικά συλληφθέντες κατηγορούνται, ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους.

Κρήτη: Στα 580.000 ευρώ τα ποσά από τις δηλώσεις

Η σπείρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025.

Οι άλλοι τρεις έχουν συλληφθεί για διαφορετικά αδικήματα με κύριο τη ζωοκλοπή.

Το ύψος των ποσών που φέρονται να εξασφαλίστηκαν μέσω των δηλώσεων αυτών υπολογίζεται περίπου στις 580.000 ευρώ. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον και ως προς την έκταση των παράνομων δηλώσεων γης που ενδέχεται να είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εκτάσεων, όταν αρνούνταν να τις παραχωρήσουν ή δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της ομάδας, φέρονται να δέχονταν πιέσεις και απειλές. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφονται και σοβαρές ζημιές σε περιουσίες.

Η οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ποσό να αναθεωρηθεί καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, εκβιάσεις, εμπρησμούς και φθορές περιουσιών.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο Ρέθυμνο, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου.

Παράλληλα, στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί αν στο κύκλωμα συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα ή αν υπάρχουν επιπλέον περιπτώσεις παράνομων δηλώσεων αγροτικής γης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, neakriti.gr