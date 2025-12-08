Κρήτη: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Επεισόδια τώρα ξέσπασαν μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η Αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Φωτ.: Eurokinissi

Αγρότες με τρακτέρ έξω από το γραφείο Τσιάρα στην Καρδίτσα

Νωρίτερα, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα έφτασαν αγρότες από το μπλόκο Ε-65 με τα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες ζήτησαν την άμεση απομάκρυνσή της, προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον δρόμο προς το γραφείο του κ. Τσιάρα, ωστόσο αστυνομική κλούβα έχει στήσει φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο, με την Αστυνομία να μην τους επιτρέπει να περάσουν.

Μάλιστα, υπήρξε λεκτική ένταση, μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. «Οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο. Θα περάσουμε με τα τρακτέρ» λένε οι αγρότες, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Λαμία: Απέσυραν οι αγρότες τα τρακτέρ από τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου

Στην Αθηνών - Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει, και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Επίσης, σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.