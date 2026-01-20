Κρήτη: Εκτός ΜΕΘ η 25χρονη γιατρός που νόσησε με μηνιγγίτιδα

Εξιτήριο από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ έλαβε η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός, η οποία νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα.

Η γιατρός έδειξε βελτίωση και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

Εκτός κινδύνου η γιατρός που είχε νοσήσει με μηνιγγίτιδα

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού», είπε η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Με πληροφορίες από Patris