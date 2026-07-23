Κρήτη: Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Αναφορές για σοβαρά τραυματισμένο άτομο

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Χανιά της Κρήτης, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη, στα Λιβάδια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από cretaalive