ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Αναφορές για σοβαρά τραυματισμένο άτομο

Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΗΤΗ ΕΚΡΗΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΝΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Χανιά της Κρήτης, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη, στα Λιβάδια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο. 

Με πληροφορίες από cretaalive

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΗΡΟΣ

Ελλάδα / Φωτιά στη Χαλκιδική – Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχείρησαν στη Γαλάτιστα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 33 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη
THE LIFO TEAM
 
 