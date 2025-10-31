Κρήτη: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα - Ο δεύτερος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο Ηράκλειο Κρήτης, από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση, εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού τις δύο απανθρακωμένες σορούς.

Κρήτη: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά

Πρόκειται- σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου- για μια ηλικιωμένη που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και για ένα δεύτερο άτομο το οποίο φέρεται να είναι γιος της, επίσης με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι ήταν και ο δεύτερος γιος, ο οποίος, ενώ απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.