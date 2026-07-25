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Κρήτη: Δίχρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου στην Κρήτη, μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, δίχρονο παιδί το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, δήλωσε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη. Οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Με πληροφορίες από creta24, ΕΡΤ

Ελλάδα

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