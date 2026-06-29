Κρήτη: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό

Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, με τους γονείς του να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ιατρικό ρεπορτάζ του Star, το μωρό κατάπιε το ελατήριο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού προβλήθηκε και η ακτινογραφία, στην οποία διακρίνεται το μεταλλικό αντικείμενο στον οργανισμό του βρέφους.

Αρχικά, οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί για περιστατικά βρεφικής ηλικίας.

Παρότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, ειδοποιήθηκαν άμεσα ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι μετέβησαν στην κλινική και αφαίρεσαν με επιτυχία το ελατήριο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο διοικητής του νοσοκομείου επισήμανε ότι οι γιατροί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μικρά και επικίνδυνα αντικείμενα στα οποία έχουν πρόσβαση βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάποσής τους.

Με πληροφορίες από Star

