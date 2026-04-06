Κρήτη: Ανήλικη κατήγγειλε βιασμό από 17χρονο

Καταγγελία για βιασμό ανήλικης σε χωριό της Κρήτης βρίσκεται υπό έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και με βάση τα μέχρις στιγμής στοιχεία, στην ασφάλεια Ηρακλείου έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 17χρονος, ενώ ερευνάται και το κινητό του τηλέφωνο.

Η προσαγωγή του έγινε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα από αστυνομικούς.

