Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Κρήτη, έπειτα από αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Αγκούστα Μπελ, το οποίο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση, πιθανότατα εξαιτίας τεχνικής βλάβης, κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το πλήρωμα -ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης- είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου στην Κρήτη: Η επίσημη ανακοίνωση

Επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Όπως σημειώνεται, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews