Κρήτη: Αλλεπάλληλοι σεισμοί προκαλούν ανησυχία - Πέντε δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά

Ανησυχία έχει προκληθεί στην Κρήτη καθώς πέντε σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) στο Λασίθι.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:31, 18 Χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 19:32, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, λίγο βορειότερα και συγκεκριμένα 16 Χλμ. ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο τρίτος σεισμός σημειώθηκε στις 19:41, 23 Χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά της Χρυσής και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

Ο τέταρτος σεισμός έγινε 19 Χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, στις 20:07.

Ο πέμπτος σεισμός σημειώθηκε 17 Χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και ήταν 3,2 Ρίχτερ. Σημειώθηκε στις 20:17.