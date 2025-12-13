Κρήτη: Αγνοείται 33χρονος γιατρός του νοσοκομείου Ηρακλείου - Εκδόθηκε Silver Alert

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού ΩΡΛ του νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο 33χρονος αγνοείται από το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου και οι γονείς του, οι οποίοι μένουν εκτός Κρήτης, δήλωσαν στις Αρχές την εξαφάνισή του.

Όπως ανέφεραν, είχαν μέρες να επικοινωνήσουν μαζί του, γεγονός που τους οδήγησε να απευθυνθούν στην αστυνομία.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του, ενώ το βράδυ της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου.

Η μητέρα του ανέφερε πως το ΙΧ του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως μπορεί να πήγε προς τα γύρω χωριά για βοήθεια.

Με πληροφορίες από neakriti.gr