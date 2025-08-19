Κρήτη: 56χρονος μαχαίρωσε 10 φορές τη σύντροφό του μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Πολλαπλά χτυπήματα κατάφερε 56χρονος στη σύντροφό του, προτού την τραυματίσει και με 10 μαχαιριές πισώπλατα, σε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στον Φονέ του Δήμου Αποκορώνου. Το ζευγάρι διαπληκτίστηκε μέσα στο σπίτι, με τον άνδρα να χτυπά τη γυναίκα επανειλημμένα με μια ξύλινη καρέκλα. Η 45χρονη προσπάθησε να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο σε σταθμευμένο όχημα, ωστόσο ο δράστης την ακινητοποίησε και τη μαχαίρωσε 10 φορές με μεγάλο μαχαίρι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 56χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή.

