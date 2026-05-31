Κρήτη: 11χρονος έπεσε σε ακάλυπτο από ύψος 3 μέτρων - Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ

Ατύχημα με 11χρονο παιδί στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο πιο συγκεκριμένα, το οποίο το πρωί της Κυριακής τραυματίστηκε πέφτοντας σε ακάλυπτο ύψους τριών μέτρων στο κέντρο της πόλης.

Το 11χρονο παιδί στην Κρήτη, κατά την ΕΡΤ, φέρεται να κυνηγούσε ένα πτηνό την ώρα του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ΕΚΑΒ και αστυνομία και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Παρότι δεν εφημέρευε ακτινολόγος κλήθηκε και πήγε ο Διευθυντής του Ακτινολογικού όπου σε συνεργασία με τους γιατρούς του τμήματος επειγόντων πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ατύχημα με 11χρονο στην Κρήτη: Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ

Το παιδί στην Κρήτη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανταποκρίθηκε και βάσει πρώτης εικόνας, φάνηκε να μην είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Παιδοχειρουργική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ