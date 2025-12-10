Κοζάνη: Θραύσματα πυροτεχνημάτων έπεσαν σε πολίτες στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πάνω στους πολίτες, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί, έπεσαν χθες θραύσματα πυροτεχνημάτων στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη.

Το περιστατικό στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ομώνυμου δήμου καταγράφηκε στις 09:00 το βράδυ της Τρίτης, όταν μέρος των πυροτεχνημάτων κατέληξε στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr, ενώ η ρίψη των πυροτεχνημάτων διαρκούσε ήδη αρκετή ώρα, προς το τέλος φαίνεται πως σημειώθηκε σοβαρή αστοχία: όσα είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας εκτοξεύθηκαν σε λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να «σκάνε» μέσα στο πλήθος.

Κοζάνη: Τι απαντά ο δήμαρχος για το συμβάν

Ο Γιάννης Κοκκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης, μίλησε στον Alpha για το συμβάν με τα πυροτεχνήματα, κάνοντας λόγο για υπερβολές: «Δεν υπήρξε τραυματισμός. Θραύσματα από τα πυροτεχνήματα έκαννα μία πληγούλα σε μία κοπέλα, αλλά δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο».

«Δεν επικράτησε πανικός, είναι αρκετά τραβηγμένα τα δημοσιεύματα, ίσως και πολύ» εξήγησε ο κ. Κοκκαλιάρης.

Την ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης, ωστόσο παραμένει άγνωστο ποιος τοποθέτησε τον μεγάλο αριθμό πυροτεχνημάτων στο συγκεκριμένο, εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο.