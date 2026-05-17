Κοζάνη: Στον 78χρονο που αγνοούνταν ανήκει η σορός που βρέθηκε στο βουνό

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου από την Κοζάνη.

Ο 78χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν έφυγε για βόλτα από το Πλατανόρευμα Κοζάνης και έκτοτε αγνοούνταν.

Μάλιστα, η αγωνία της οικογένειάς είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», όπου οι συγγενείς είχαν κάνει έκκληση για βοήθεια, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να συνδράμει στην αναζήτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, η σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε δύσβατο σημείο σε βουνό κοντά στην περιοχή, ανήκει στον 78χρονο.

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ