Κοζάνη: Πέθανε ο 71χρονος που είχε τραυματιστεί στην φωτιά στην Τραπεζίτσα

Ο 71χρονος που τραυματίστηκε εξαιτίας της φωτιάς η οποία ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο και έφερε εγκαύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο voria.gr, η φωτιά ξεκίνησε από θερισμένα χωράφια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, voria.gr