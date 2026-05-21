Κοζάνη: Νέα επίθεση αρκούδας σε κτηνοτρόφο

Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο, σε περιοχή της Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης στο Facebook, η αρκούδα μεσαίου μεγέθους περίπου 100 - 120 κιλών επιτέθηκε στον άνδρα, ο οποίος απομάκρυνε το ζώο και δεν τραυματίστηκε.

Ο σύλλογος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «σύμφωνα με τον έμπειρο κτηνοτρόφο, που έχει βιώσει και στο παρελθόν συναντήσεις με αρκούδες, η αρκούδα φάνηκε να αιφνιδιάζεται και αντέδρασε σπασμωδικά».

Στην ίδια ανάρτηση, υπενθυμίζει ένα άλλο παρόμοιο πρόσφατο συμβάν στο όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας «όπου περιπατητής 30 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καφέ αρκούδας», όπως αναφέρει.

Τέλος, εξηγεί ότι οι βασικοί κανόνες όταν βρισκόμαστε στον βιότοπό της αρκούδας είναι να:

«κάνουμε την παρουσία μας αισθητή με φωνές και σφυρίγματα

κινούμαστε σε ομάδες

σε περίπτωση συνάντησης δεν τρέχουμε αλλά οπισθοχωρούμε πάντα με πρόσωπο προς το ζώο και αποφεύγοντας την βλεμματική επαφή.

Η παρουσία μεγάλων άγριων ζώων σε περιοχές κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτεί σοβαρότητα, ενημέρωση και αυξημένη προσοχή από όλους μας».

Στην ανάρτηση, ο σύλλογος συμπεριέλαβε κι ένα πρόσφατο βίντεο (3 Απριλίου) που, όπως ενημέρωσε «κατέγραψε μέλος του Συλλόγου μας, εμφανίζεται αρκούδα να κινείται κατά τις πρωινές ώρες κοντά σε αγροκτήματα».



