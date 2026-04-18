Κοζάνη: Αυτεπάγγελτη μήνυση για τον σοβαρό τραυματισμό της 17χρονης - Η κατάσταση της υγείας της

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό -στο κεφάλι- της 17χρονης στην Κοζάνη, συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές, την ώρα που η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε την 17χρονη μετά από καβγά, σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη μήνυση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Κοζάνης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Κοζάνη: Η κατάσταση υγείας της 17χρονης

Η 17χρονη νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η νεαρή κοπέλα έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου.

Η ανήλικη, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, διασκέδαζε με φίλους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια. Είτε πρόκειται για πτώση είτε για σπρώξιμο από άλλο άτομο. Αρχικά μεταφέρθηκε σε κατάσταση σύγχυσης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Κοζάνη: Στο μικροσκόπιο των αρχών τα βίντεο

Οι αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ αρκετοί μάρτυρες έχουν καταθέσει, όπως και οι γονείς της 17χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 20χρονος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να την έσπρωξε. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην προανακριτική διαδικασία, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της νεαρής, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ