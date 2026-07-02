Κοζάνη: Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Ρύμνιο

Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κτηνοτροφική μονάδα στην Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου του Δήμου Κοζάνης.

Η επίθεση του άγριου ζώου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ζώων.

Η επίθεση της αρκούδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρκούδα εισήλθε στον στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ρυμνίου, κ. Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδελφό του.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιγνατιάδης, μία προβατίνα εντοπίστηκε νεκρή μετά την επίθεση, ενώ αρκετά ακόμη ζώα έφεραν τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Ο κτηνοτρόφος διαπίστωσε τις ζημιές τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν μετέβη στη μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της εισβολής.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων επιθέσεων αρκούδων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας ανησυχία σε κτηνοτρόφους και αγρότες.

Οι παραγωγοί ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τις εκτροφές και τις καλλιέργειές τους, επισημαίνοντας ότι η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες καταγράφεται ολοένα και συχνότερα.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ