Κοζάνη: Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη σε μάντρα

Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου προκλήθηκε η έκρηξη σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9).

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να πάρουν άλλη τροπή.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β' ΠΠ την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά υπήρχε η πληροφορία πως η έκρηξη προήλθε από φιάλη υγραερίου.

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ