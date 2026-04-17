Κοζάνη: 17χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Μεσολάβησε σε καβγά

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται η 17χρονη που μεσολάβησε σε καβγά μεταξύ νεαρών στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά την εμπλοκή της στο περιστατικό, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα. Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, παρουσιάζει βελτίωση.

Αυτό φαίνεται να προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα που διενεργούν οι αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 17χρονη υπέστη κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου.

Κοζάνη: Τι προηγήθηκε του τραυματισμού της 17χρονης

Από τις έρευνες που έχουν εστιάσει στην υπόθεση, έχει προκύψει μέχρι στιγμής ότι, μετά από βραδινή έξοδο, η ανήλικη φέρεται να αντέδρασε όταν είδε μία φίλη της να διαπληκτίζεται έντονα με τον σύντροφό της. Προσπαθώντας να επέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, ο νεαρός φέρεται να απώθησε τη φίλη της, η οποία, κατά την πτώση της στο έδαφος, παρέσυρε και την 17χρονη, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη αρχικά δεν έδωσε σημασία στον τραυματισμό της και επέστρεψε στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, όμως, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις και διαμαρτυρήθηκε στους γονείς της και μεταφέρθηκε στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Εκεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», στο νοσοκομείο της Κοζάνης, το ιατρικό προσωπικό δεν έκρινε σοβαρά τα τραύματά της.

Όταν διακομίσθηκε στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, επιβεβαιώθηκε ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου.