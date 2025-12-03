Κουκάκι: Ομάδα 40-50 αγνώστων προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και ΑΤΜ

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι προκάλεσε ομάδα 40–50 αγνώστων το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ομάδα βρέθηκε στην περιοχή λίγο μετά τις 10 το βράδυ, πέρασε από διάφορες οδούς και κατέληξε στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, διέλυσε ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, αναποδογύρισαν και τους κάδους απορριμάτων επί της οδού.

Όλοι τους διέφυγαν προτούν φτάσουν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ.