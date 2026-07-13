Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτήριου που λειτουργούσε χωρίς άδεια

Συνελήφθη κυβερνήτης πλωτού αναψυκτήριου, το οποίο κατέπλευσε στα Κουφονήσια από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρουν οι πηγές του Λιμενικού, πρόκειται για μία φορτηγίδα, η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σάββατου 11 Ιουλίου, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτήριου στα Κουφονήσια

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Έπειτα, η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, όσο και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Το λιμεναρχείο Νάξου, διενεργεί την προανάκριση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ