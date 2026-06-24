Κουφονήσια: Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης τουρίστριας – Κατέρρευσε στο δωμάτιό της

Μία τουρίστρια 23 ετών πέθανε αιφνιδίως στο δωμάτιό της στα Κουφονήσια.

Η 23χρονη φέρεται να βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της και το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου οι δυο τους βγήκαν για φαγητό.

Λίγη ώρα αφότου επέστρεψαν στο δωμάτιό τους, η νεαρή άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

Ο αγροτικός γιατρός του νησιού, αλλά και γιατροί που παραθέριζαν στα Κουφονήσια, έσπευσαν στο σημείο και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρουν την 23χρονη. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, η σορός της μεταφέρεται στον Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια Αρχή, αν και όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο.

Με πληροφορίες από το ΕΡΤnews