Κώστας Μπακογιάννης: Ο Δήμος Αθηναίων έκλεισε τον μοναδικό Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες

Για κλείσιμο του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες κάνει λόγο η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά», του Κώστα Μπακογιάννη, ασκώντας έντονη κριτική στη δημοτική αρχή.

Στη σχετική ανακοίνωση, η παράταξη υποστηρίζει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί τον Μάιο πως η συγκεκριμένη δομή «δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται», τελικά οδηγήθηκε σε παύση της λειτουργίας της, κάνοντας λόγο για «αναξιοπιστία» της δημοτικής αρχής.

Ο ξενώνας που δημιουργήθηκε το 2020, αποτελούσε την πρώτη εξειδικευμένη δομή στη χώρα για τη φιλοξενία άστεγων ατόμων με προβλήματα εξάρτησης, παρέχοντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ασφαλή στέγαση, ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και υπηρεσίες με στόχο την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη.

Η παράταξη εκφράζει την ανησυχία της ότι η διακοπή της λειτουργίας της δομής στερεί από τους φιλοξενούμενους τη συνέχεια της φροντίδας και της υποστήριξης που είχαν αναπτύξει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονταν σε μια κρίσιμη διαδικασία επανένταξης.

Παράλληλα, εντάσσει το συγκεκριμένο ζήτημα σε μια ευρύτερη εικόνα αποδυνάμωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, αναφέροντας ότι είχε προηγηθεί η απαξίωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, καθώς και το κλείσιμο του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου.

Η «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει ακόμη ότι οι ανάγκες για δομές στήριξης των αστέγων και των εξαρτημένων ατόμων παραμένουν αυξημένες, σημειώνοντας πως η κατάργηση αντίστοιχων υπηρεσιών δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αστεγίας και της εξάρτησης, αλλά, όπως αναφέρει, το μεταφέρει εκ νέου στον δρόμο.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η παράταξη κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι στερεί από ευάλωτους πολίτες μια κρίσιμη δομή κοινωνικής προστασίας και κάνει λόγο για έλλειψη συνολικού σχεδιασμού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Ολόκληρο το δελτίου Τύπου:

Από την «αναβάθμιση» στο λουκέτο: Ο Δήμος Αθηναίων έκλεισε τον μοναδικό Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες

Τον Μάιο διαβεβαίωνε ότι «ο Ξενώνας δεν κλείνει. Αναβαθμίζεται». Δύο μήνες μετά, αποδείχθηκαν πως ήταν όλα ψέματα.

Η δημοτική αρχή επέλεξε να καταργήσει μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές που διέθετε η Αθήνα.

Ο Ξενώνας δεν ήταν ένας ακόμη χώρος φιλοξενίας. Ήταν η πρώτη εξειδικευμένη δομή αυτού του είδους στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε το 2020 και αντιμετώπιζε ταυτόχρονα την αστεγία και την εξάρτηση, συνδυάζοντας ασφαλή φιλοξενία, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και μια οργανωμένη πορεία προς την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη. Δεν πρόσφερε μόνο ένα ασφαλές καταφύγιο. Προσέφερε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Η επιτυχία της βασιζόταν στη συνέχεια της φροντίδας και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονταν καθημερινά ανάμεσα στους φιλοξενούμενους και στους ανθρώπους που τους στήριζαν. Σήμερα αυτή η συνέχεια διακόπτεται βίαια. Άνθρωποι που

βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία προς την απεξάρτηση και την επανένταξη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον που τους κρατούσε όρθιους.

Το κλείσιμό της δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Προηγήθηκε η απαξίωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Ακολούθησε το κλείσιμο του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου. Τώρα χάνεται ακόμη ένας κρίσιμος κρίκος της κοινωνικής προστασίας.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας επιδεινώνεται. Οι άστεγοι χρήστες αυξάνονται, οι γειτονιές βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες και η ανάγκη για οργανωμένες δομές φροντίδας και επανένταξης είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με καταργήσεις. Όταν κλείνεις δομές που αντιμετωπίζουν την αστεγία και την εξάρτηση, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει στον δρόμο, με βαρύ τίμημα.

Μια πόλη κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στους πιο αδύναμους. Και σήμερα η δημοτική αρχή έκλεισε μια πόρτα ελπίδας για ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Δεν πρόκειται για την αποτυχία ενός σχεδίου. Πρόκειται για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και την απόλυτη αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής.