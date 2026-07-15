Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι στην Τουρκία – Αναζητούνται δύο ενήλικες

Νεκρή ανασύρθηκε κοντά στην Κω μια ανήλικη, μετά από ανατροπή τζετ σκι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤNews, το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έλαβε ειδοποίηση από το αντίστοιχο τουρκικό κέντρο για περιστατικό ανατροπής τζετ σκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, στο Μπόντρουμ, ζητώντας τη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Τόσο οι ελληνικές όσο και οι τουρκικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων που επέβαιναν στο τζετ σκι. Τελικά, βορειοανατολικά της Κω, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις της, η ανήλικη. Η ηλικία του κοριτσιού δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

Κως: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που επέβαιναν στο τζετ σκι

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ενηλίκων που επέβαιναν μαζί με το παιδί στο τζετ σκι.

Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης περίπου 5 μποφόρ.

Με πληροφορίες από το ΕΡΤNews