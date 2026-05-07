Κως: Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην πισίνα

Γερμανικό δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ σε τουρίστα που έκανε διακοπές στην Κω, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου επειδή άλλοι πελάτες τις κατελάμβαναν από νωρίς το πρωί αφήνοντας πάνω πετσέτες.

Ο άνδρας είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οικογενειακές διακοπές «all inclusive» με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του σε ξενοδοχείο της Κω τον Αύγουστο του 2024. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Ανόβερου, κάθε πρωί όλες οι ξαπλώστρες της πισίνας είχαν ήδη δεσμευθεί από τις 6 το πρωί.

Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, ο ίδιος ξυπνούσε καθημερινά τα ξημερώματα και περνούσε περίπου 20 λεπτά αναζητώντας διαθέσιμες θέσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο μπετόν γύρω από την πισίνα.

Ο τουρίστας διαμαρτυρήθηκε τόσο στο προσωπικό του ξενοδοχείου όσο και σε εκπρόσωπο της TUI, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή παραβίαζε τον κανονισμό του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ούτε το ξενοδοχείο ούτε ο ταξιδιωτικός οργανισμός έλαβαν ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψουν τη συστηματική «κράτηση» ξαπλωστρών με πετσέτες.

Αρχικά η TUI πρότεινε αποζημίωση 350 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 5% της αξίας του πακέτου διακοπών. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η οικογένεια δικαιούται υψηλότερη αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ, δηλαδή περίπου το 15% του συνολικού κόστους.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι σε διακοπές όπου η χρήση της πισίνας αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας, οι ταξιδιώτες μπορούν εύλογα να αναμένουν επαρκή αριθμό διαθέσιμων ξαπλωστρών.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι, ακόμη και αν δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλίζεται ξαπλώστρα για όλους, ο ταξιδιωτικός οργανισμός όφειλε να συνεργαστεί με το ξενοδοχείο ώστε να υπάρχει σύστημα που να αποτρέπει τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ πελατών.