Κως: Ελεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες

Σε μπαράζ ελέγχων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Κω, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Κρουαζιέρα θα σε πάω», που είχε στόχο τις μίνι κρουαζιέρες προς την Ψέριμο και την Κάλυμνο.

Οι ελεγκτές, προερχόμενοι από υπηρεσίες εκτός νησιού, επιβιβάστηκαν σε ημερόπλοια παριστάνοντας τους τουρίστες, προμηθεύτηκαν εισιτήρια με μετρητά ή διαδικτυακά και παρακολούθησαν τη χρήση ταμειακών μηχανών και POS καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Λίγο πριν την αποβίβαση, αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και προχώρησαν σε καταλογισμό παραβάσεων. Παράλληλα, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής, διασταύρωσαν αρχεία επιβατών με τα δεδομένα του myDATA και του e-Send, διαπιστώνοντας σημαντικές αποκλίσεις που επιβεβαίωναν την απόκρυψη εσόδων.

Συνολικά ελέγχθηκαν οκτώ ημερόπλοια, εκ των οποίων τα έξι βρέθηκαν παραβατικά, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 75%. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση αποδείξεων για πωλήσεις ειδών, μη έκδοση εισιτηρίων σε επιβάτες και απόκρυψη τζίρου. Στις πλοιοκτήτριες εταιρείες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε βάθος χρόνου.