Κως: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονων μαθητριών έξω από σχολείο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε- αυτή τη φορά- έξω από σχολείο στην Κω ενώ μαθητές περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία 15χρονη χαστούκισε τη συνομήλικη συμμαθήτριά της ενώπιων όλων των μαθητών του σχολείου.

Η συμμαθήτριά της από απέναντι «απάντησε» με μία σπρωξιά και τότε ο καβγάς ξέσπασε. Κλωτσιές και σπρωξίματα και από τις δύο πλευρές οδήγησαν τις δύο μαθήτριες της Α' Λυκείου στο έδαφος.

Η 15χρονη που από το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να έχει αρχίσει τον καβγά, έριξε μπουνιές στο στομάχι, στα πλευρά και στο πρόσωπο της συμμαθήτριάς της. Η μαθήτρια με την άσπρη μπλούζα και το μαύρο παντελόνι βρίσκεται ξαπλωμένη ανάσκελα και αμύνεται, προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπο και τα μαλλιά της.

Ανάμεσα στους μαθητές που ζητωκραυγάζουν, υπάρχουν και εκείνοι που μπαίνουν στη μέση για να χωρίσουν τα δύο ανήλικα κορίτσια ενώ κάποιοι άλλοι που φωνάζουν για να σταματήσουν.

Κως: Γιατί τσακώθηκαν οι δύο μαθήτριες

Το περιστατικό συνέβη 40 λεπτά μετά τη λήξη της σχολικής ημέρας έξω από το Επαγγελματικό Λύκειο της Κω. Οι μαθητές περίμεναν το λεωφορείο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο λόγος του καβγά, σύμφωνα με το Mega, ήταν κάποιες λεκτικές προσβολές.

«Από ό,τι μάθαμε στη μετέπειτα πορεία, δεν ήταν δηλαδή για κάτι σημαντικό. Ήταν γιατί ''με είπε λίγο πιο εύσωμη, μου είπε για τα ρούχα'', χαζομάρες δηλαδή, οι οποίες όμως εξελίχθηκαν με έναν άσχημο τρόπο», λέει καθηγητής του σχολείου.

Ο πατέρας της 15χρονης που φαίνεται να άρχισε τον καβγά, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι όλο το περιστατικό έγινε άνευ λόγου. «Δεν ξέρω. Είναι ένας καβγάς έτσι για το τίποτα και τώρα γίνεται θέμα σαν να έχουνε δεν ξέρω κι εγώ τι να σας πω».

Στο σημείο έσπευσαν καθηγητές για να χωρίσουν τις ανήλικες.

Καμία από τις δύο μαθήτριες δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αν και η μία ένιωσε αδιαθεσία. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί άξιοι λόγου», δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου.